Sarah Hachi-Duchêne leidt Colt in ons land

Sarah Hachi-Duchêne combineert de job van Country Manager België met die van Regional Sales Director voor Frankrijk en de Benelux. Vanuit Brussel rapporteert ze aan Paula Cogan, vp sales Europe bij Colt. In haar nieuwe functie is zij verantwoordelijk voor de groei in ons land, relaties met klanten en de aansturing van de lokale salesteams.

Als Regional Sales Director zal Sarah Hachi-Duchêne ook een belangrijke rol spelen in Frankrijk en Nederland. Colt heeft de duidelijke ambitie om koploper te worden in deze regio en dat is meteen een duidelijke opdracht voor haar.

Hachi-Duchêne beschikt over meer dan 18 jaar managementervaring op het gebied van sales, operationeel management, go-to-marketstrategieën en business development. Ze is nog maar sinds januari aan de slag bij Colt. Voor haar aanstelling was zij country manager Belgium en sales director France, Belgium & Luxembourg bij AT&T waar ze bijna 18 jaar werkte en verschillende (senior)managementposities bekleedde. Ze was ook één van de oprichters van het AT&T EMEA Women's Network. Sarah Hachi-Duchêne behaalde een master in bedrijfskunde aan de Universiteit van Guelph in Canada.