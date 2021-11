De Confederatie Bouw heeft een nieuwe IT-directeur. Stef Loyens komt over van ABVV en volgt Mariano Delli Pizzi op.

Deze maand is Stef Loyens gestart als IT-directeur bij de Confederatie Bouw. Hij maakt de overstap van ABVV waar hij bijna 6 jaar verantwoordelijk was voor de IT-afdeling van de algemene vakbondscentrale. 'Van daar uit kom je al makkelijk in contact met beroepsfederaties en het is zo dat ik de mooie opportuniteit zag bij de Confederatie Bouw', vertelt Loyens aan Data News.

Inzetten op digitalisering wordt bij de Confederatie Bouw de duidelijke opdracht. 'Uiteraard zijn er ook veel legacy-programma's die moeten overgezet worden, maar we gaan kijken wat we daar extra kunnen aan koppelen. We moeten als organisatie meer commercieel gaan denken en worden. IT kan helpen om voor extra leden te zorgen bijvoorbeeld', aldus de 56-jarige Loyens; 'Ik mag dan wel al een zekere leeftijd hebben, ik wil extra bewijzen dat ik nog altijd gedreven ben én dat ik op basis van mijn ervaring voluit kennis kan delen'.

Voor hij bij ABVV aan de slag ging, was Stef Loyens 17 jaar werkzaam bij de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen (LNZ/UNMN). Nog daarvoor had Loyens al een IT-carrière opgebouwd in de privé-sector.

Bij de Confederatie Bouw volgt hij Mariano Delli Pizzi op die de ICT-job ad interim waarnam: een opdracht die door de coronaperiode iets langer duurde dan voorzien. Dat de bouwsector een eerder conservatief IT-imago heeft, wil Loyens trouwens ook graag de wereld uit helpen. 'Er gebeuren zoveel mooie digitaliseringsinitiatieven. AI wordt ingezet. Drones vliegen boven bouwwerven. Plannen worden digitaal opgesteld en ter beschikking gesteld van verschillende stakeholders. De bouwsector is misschien te onbekend bij IT'ers', aldus Loyens.

Stef Loyens © MS

Deze maand is Stef Loyens gestart als IT-directeur bij de Confederatie Bouw. Hij maakt de overstap van ABVV waar hij bijna 6 jaar verantwoordelijk was voor de IT-afdeling van de algemene vakbondscentrale. 'Van daar uit kom je al makkelijk in contact met beroepsfederaties en het is zo dat ik de mooie opportuniteit zag bij de Confederatie Bouw', vertelt Loyens aan Data News.Inzetten op digitalisering wordt bij de Confederatie Bouw de duidelijke opdracht. 'Uiteraard zijn er ook veel legacy-programma's die moeten overgezet worden, maar we gaan kijken wat we daar extra kunnen aan koppelen. We moeten als organisatie meer commercieel gaan denken en worden. IT kan helpen om voor extra leden te zorgen bijvoorbeeld', aldus de 56-jarige Loyens; 'Ik mag dan wel al een zekere leeftijd hebben, ik wil extra bewijzen dat ik nog altijd gedreven ben én dat ik op basis van mijn ervaring voluit kennis kan delen'.Voor hij bij ABVV aan de slag ging, was Stef Loyens 17 jaar werkzaam bij de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen (LNZ/UNMN). Nog daarvoor had Loyens al een IT-carrière opgebouwd in de privé-sector.Bij de Confederatie Bouw volgt hij Mariano Delli Pizzi op die de ICT-job ad interim waarnam: een opdracht die door de coronaperiode iets langer duurde dan voorzien. Dat de bouwsector een eerder conservatief IT-imago heeft, wil Loyens trouwens ook graag de wereld uit helpen. 'Er gebeuren zoveel mooie digitaliseringsinitiatieven. AI wordt ingezet. Drones vliegen boven bouwwerven. Plannen worden digitaal opgesteld en ter beschikking gesteld van verschillende stakeholders. De bouwsector is misschien te onbekend bij IT'ers', aldus Loyens.