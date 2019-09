Nethys-topman Stéphane Moreau stapt op als gedelegeerd bestuurder van Ardentia. Ardentia is een bedrijf van François Fornieri, topman van farmabedrijf Mithra en ook bestuurder bij Nethys.

Er kwam kritiek omdat het Luikse Nethys energiebedrijf Elicio, ontstaan uit het ter ziele gegane Oostendse Electrawinds, voor één symbolische euro wou verkopen aan Ardentia. Nethys, de operationele poot van de Luikse intercommunale Enodia (het vroegere Publifin) verkocht ook zijn filiaal Win aan Ardentia Tech zonder de concurrentie te laten spelen. Die verkoop is wel nog niet helemaal rond. Win is gespecialiseerd in netwerkintegratie voor bedrijven, ziekenhuizen en openbare diensten. Volgens Le Soir toonden twee andere bedrijven nochtans interesse in een overname van Win, voor meer geld.

De recente verwikkelingen rond Nethys bezorgen de Waalse politiek al dagen kopzorgen. Die begonnen nadat bekend raakte dat Nethys in mei al een bindende overeenkomst had met een Amerikaanse investeerder rond de verkoop van telecomprovider Voo. Na politieke druk kondigde de voorzitter van Nethys deze week aan dat Nethys Moreau aan de deur zal zetten eenmaal de herstructurering is afgerond. Moreau zou dan enkel Ardentia leiden, maar dat gaat dus niet door. "In samenspraak met François Fornieri en om de sereniteit terug te brengen in het prachtige industrieel reconversieplan voor Luik dat de voltallige raad van bestuur van Nethys heeft uitgewerkt, heb ik beslist om mijn functie van gedelegeerd bestuurder van Ardentia neer te leggen", zegt Moreau.