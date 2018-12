Topjurist en vertrouweling Musk weg bij Tesla

Tesla ziet zijn topjurist vertrekken. Dit bevestigde het bedrijf nadat berichten over het vertrek van Todd Maron al de ronde deden. Hij was vijf jaar in dienst van de maker van elektrische auto's en is zeker niet de eerste hooggeplaatste persoon die de deur bij Tesla achter zich dichttrekt.