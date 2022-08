Vivek Sharma, de vice president van het VR-platform Horizon, stapt op bij Meta. Horizon is een van de speerpunten van het metaverse dat het bedrijf boven Facebook uitbouwt.

Vivek Sharma was zes jaar lang aan de slag bij het moederbedrijf van Facebook en was er eerder onder meer verantwoordelijk voor Marketplace en de Gaming business unit. Meer recent bouwde hij als vice president Horizon uit: de VR business unit die het ontluikende metaverse letterlijk vorm moet geven. Horizon Worlds is een van de VR-projecten waarover hij waakte: een project dat wel héél erg veel doet denken aan het aloude online game Second Life maar dan met een extra laagje virtual reality. Maar Vivek Sharma is even goed ook verantwoordelijk voor Horizon Workrooms en Venues: de apps om respectievelijk samen te werken en te vergaderenin een VR-omgeving of virtueel naar live evenementen te gaan.

Waarom Vivek Sharma opstapt is niet bekend: in het persbericht rept Meta daar met geen woord over en de man zelf wenste ook niet te reageren op vragen van Reuters. Hoe dan ook komt het vertrek op een lastig moment voor Meta, nu het plannen heeft om in oktober een nieuwe VR-headset uit te brengen. Het metaverse is voor Meta ook hét toekomstproject voor het bedrijf zoals de bedrijfsnaam alleen maar illustreert. Het Horizon-team zal nu rechtstreeks rapporteren aan Vishal Shah, de vice president van het Metaverse-project.

