De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Amaia Lasa aangesteld als nieuwe Chief Digital Officer. Ze is de tweede vrouw in het 6 leden tellende Directiecomité.

Amaia Lasa volgt bij de KBVB Stephan Desmit op, die een tijdelijk mandaat had. Ze brengt meer dan twintig jaar ervaring als hoger kaderlid binnen bij 's lands Voetbalbond. Doorheen de jaren vervulde Amaia Lasa verschillende directiefuncties - o.a. bij FedEx en Toyota - telkens op het kruispunt van marketing, technologie en e-commerce. Sinds 7 oktober ruilde ze haar job bij XPlus Consulting - gespecialiseerd in advies rond digital transformation - in voor de nieuwe uitdaging bij de KBVB.

Amaia Lasa krijgt nu de opdracht om het digitaliseringsproces dat de KBVB begin dit jaar in gang zette verder voort te zetten. Het doel? Een betere dienstverlening aan alle stakeholders van de Belgische Voetbalbond. Dat zijn dus zowel de spelers, scheidsrechters, clubleden als fans en partners.

Met haar aanstelling, telt het Directiecomité nu twee vrouwen op de zes leden. "We hebben altijd gezegd dat we meer diversiteit willen en we houden ons aan ons woord", aldus Peter Bossaert, CEO van de KBVB die verder ook duidelijk maakt dat "digitalisering een hoofddoelstelling van de KBVB is". De IT wordt trouwens al 25 jaar lang (mee) aangestuurd door Koen Landsheere.