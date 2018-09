O'Connor werkte sinds 2015 bij de fabrikant van elektrische auto's en stond eerder bij Apple op de loonlijst.

O'Connor is al de vijfde topmanager die Tesla in korte tijd verlaat. Het hoofd accounting, hoofd personeelsbeleid en hoofd communicatie verlieten eerder deze maand hun post. Financieel manager Justin McAnear vertrekt in oktober.

Beleggers maken zich zorgen om het hoge verloop bij Tesla. Ook omdat de vertrekgolf samenvalt met een aantal misstappen van topman Elon Musk.