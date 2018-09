Wie wordt CIO of the Year? Stem nu!

We hoeven het u niet te vertellen dat de rol van de CIO drastisch aan het veranderen is. Om die verandering te illustreren selecteerde de redactie van Data News voor de verkiezing van CIO of the Year 2018 drie Chief Information Officers die naast hun IT-taak ook mee de digitale strategie van hun bedrijf bepalen. Bijvoorbeeld als een Chief Digital Officer of met een uitdrukkelijk mandaat om 'digital' mee op de kaart te zetten.

Dit zijn de genomineerden Jocelyn Darbroudi , Chief Information Officer bij DKV Belgium

, Chief Information Officer bij DKV Belgium Günther Ghijsels , Chief Information Officer & Chief Digital Officer bij Randstad Group Belgium

, Chief Information Officer & Chief Digital Officer bij Randstad Group Belgium Erwin Verstraelen, Chief Digital, Information & Innovation Officer bij Port of Antwerp

Op www.datanews.be/cio stellen we de drie kandidaten uitgebreid aan u voor. Vanaf vandaag kan u ook meteen uw stem uitbrengen op uw favoriete kandidaat. Op 30 september sluiten we de publieke stemming af. De uiteindelijke winnaar zal mee bepaald worden door onze professionele jury en wordt bekend gemaakt op het exclusieve CIO of the Year event op 15 november. CIO's, CDO's en ICT Managers kunnen er gratis bij zijn: inschrijven kan via www.datanews.be/cio.