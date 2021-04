De Gents-Amerikaanse scale-up Ontoforce heeft een nieuwe CEO. Oprichter Hans Constandt zet een stapje opzij en Valerie Morel neemt als CEO voortaan de operationele leiding waar.

Valerie Morel startte vorige week donderdag al, maar het nieuws raakte pas nu bekend. Met Morel haalt Ontoforce een topvrouw met 20 jaar managementervaring in huis. 'Het is vooral de liefde voor life sciences die me overtuigd heeft om de stap te zetten', vertelt ze aan Data News. Ontoforce is een big data bedrijf dat biowetenschappelijke bedrijven helpt om gestructureerde gegevens samen te brengen met ongestructureerde data en zo tot nieuwe inzichten te komen. 'De nadruk ligt echt op de meerwaarde die we zo kunnen zijn voor bijvoorbeeld de fabrikanten van geneesmiddelen. Wij zijn geen toolbox, wij zijn geen platform, maar bieden concrete oplossingen voor wetenschappers', aldus de nieuwe CEO. Belangrijke (farma)klanten zijn onder UCB, Roche, Amgen, BMS en Medidata. Het bedrijf werkt daarnaast ook intensief samen met onderzoekinstellingen zoals imec, VIB, en de UGent en KULeuven, maar even goed met industriële consortia. 'De tijdsgeest is er om nú versneld te gaan schalen en internationaliseren', aldus Morel.

Snellere ontwikkeling van geneesmiddelen

Oprichter Hans Constandt zet dus een stapje opzij en schuift alle operationele taken nu door aan Valerie Morel. 'Tien jaar geleden hebben we Ontoforce opgestart vanuit de visie dat meer en slimmere data ervoor kunnen zorgen dat we sneller geneesmiddelen kunnen ontdekken. En dat we door snellere ontwikkeling dus ook levens kunnen redden. Vandaag is de industrie klaar om onze visie te omarmen. Valerie Morel is de ideale persoon om ons bedrijf doorheen die expansie te loodsen', aldus Constandt.

Valerie Morel was vorig jaar nog CCO bij MobileXpense. Daarvoor was ze aan de slag bij Trax, en bleef aan boord bij de overname door SunGard. Toen dat op zijn beurt ingelijfd werd door Swift in 2010, was ze daar ruim twee jaar hoofd van de marketingafdeling. Maar daarnaast is Morel de afgelopen jaren ook betrokken geweest bij heel wat start-ups, zoals het Belgisch-Nederlandse Bluebee dat technologie aanbiedt om DNA-analyse te versnellen. Het Amerikaanse miljardenbedrijf Illumina kocht die start-up vorig jaar. Valerie Morel komt bij Ontoforce zo ook nog een oude bekende tegen met wie ze samenwerkte bij Bluebee: Hans Cobben is voorzitter bij Ontoforce.

