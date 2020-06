Thierry Delaporte is benoemd tot CEO en managing director bij de Indische IT-dienstenleverancier Wipro. Hij volgt in die rol Abidali Neemuchwala op.

Thierry Delaporte komt over van concurrent Capgemini waar bij chief operation officer was en ook lid van de Raad van Bestuur. Hij kan prat gaan op een carrière van 25 jaar bij Capegemini waar hij verschillende leidinggevende rollen op zich nam. Zo was hij eerder al CEO van de Global Financial Services Strategic Business Unit en wereldwijd verantwoordelijke voor de dienstenafdelingen.

Delaporte volg Abid Neemuchwala op die in januari zijn vertrek al aankondigde omwille van familiaire verplichtingen. Opmerkelijk: Delaporte zal vanuit Parijs de groep aansturen en rapporteert aan voorzitter Rishad Premji. Wipro is een Indische IT-dienstenleverancier die ook consulting en business process services biedt. Wereldwijd telt het bedrijf zo'n 170.000 medewerkers. In de Benelux telt Wipro naar eigen zeggen een 400-tal werknemers met een hoofdkantoor in Hoofddorp. Delaporte wacht nu de taak om het bedrijf sneller te doen groeien dan de afgelopen jaren waarin andere Indische spelers als Infosys en HCL hen het vuur aan de schenen legde.

