Xavier Verhaeghe gaat van Oracle naar PwC

Verhaeghe wordt partner bij PwC en zal aan het hoofd staan van het Technology Consulting departement. Hij werkt zo'n 26 jaar in de sector, waarvan zes bij Accenture, en een twintigtal jaar bij Oracle. Hij was onder meer negen jaar lang managing director voor België en Luxemburg bij Oracle, voor hij er opklom naar functies op Europees en EMEA-niveau.

In die tijd heeft hij ervaring opgedaan in digitale en datagestuurde innovatie, cloudtransformatie, opkomende technologieën, bedrijfsapplicaties, data-analyse, artificiële intelligentie, machinetaal, datameren, informatiebeveiliging en CIO-adviesdiensten. Mooie ervaringen in interessante domeinen, zo zegt hij aan Data News, maar de honger om iets anders te doen bleef opborrelen. En dat nieuwe project komt er bij PwC.

"Het tempo van de veranderingen en de enorm brede waaier van opkomende technologieën bieden bedrijven tegenwoordig grote kansen en plaatsen hen voor een enorme uitdaging, alleen al op het vlak van prioriteiten," zegt Verhaeghe in een persmededeling. "Het is onze missie om samen met hen na te denken over de toekomst van hun bedrijfsmodel, kansen te identificeren, opties te evalueren, de benodigde investeringen te beoordelen en vervolgens samen te werken aan de realisatie ervan."