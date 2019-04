Yin Oei verlaat Cegeka en gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging buiten het bedrijf, zo vernam Data News. Sinds september 2017 was ze de Belgische country manager van de Hasseltse IT-reus.

In september 2017 volgde Yin Oei nog Marc De Groote op als country manager van Cegeka in België. Maar daarvoor werkte ze ook al een vijftal jaar bij bet bedrijf, onder meer als verantwoordelijke voor business development in België, waarbij haar focus lag op het verkennen van nieuwe markten, partners en technologieën. Vorig jaar was Yin Oei ook een van de genomineerde dames voor ICT Woman of the Year 2018.

Yin Oei trekt dus nu de deur achter zich dicht bij het bedrijf, zo vernam Data News. Wie de Belgische activiteiten gaat aansturen na het vertrek van Yin Oei, is nog niet bekend. Sinds mei vorig jaar wordt de Cegeka-groep overigens niet meer door oprichter André Knaepen geleid, maar door Stijn Bijnens. Knaepen speelt wel nog een actieve rol in de ontwikkeling en verdere internationalisering van de groep.

(later meer)