Verschillende Chinese socialmediaplatformen zoals Zhihu - een Chinese Quora - en de binnenlandse versie van TikTok, Douyin, hebben aangekondigd dat ze binnenkort gebruikerslocaties zullen weergeven op basis van IP-adressen. Gebruikers zullen de functie niet kunnen uitschakelen volgens South China Morning Post.

De platformen zeiden dat de maatregel die niet wettelijk verplicht is, bedoeld is om 'te voorkomen dat netizens zich voordoen als de lokale bevolking en geruchten verspreiden'.

Andere platformen die de wijziging doorvoeren zijn onder meer TikTok-eigenaar ByteDance en nieuwsaggregator Jinri Toutiao, Douyins kortvideorivaal Kuaishou en lifestyle-community Xiaohongshu- in het Westen beter gekend als Red. Alle locaties zullen zichtbaar zijn op gebruikersprofielen.

Zhihu, de populaire vraag-en-antwoordsite van China, zei dat gebruikerslocaties naast elk bericht worden weergegeven. Weibo toont al locaties op gebruikersprofielen sinds vorige maand onder verwijzing naar 'fake news' over actuele onderwerpen zoals de invasie van Rusland in Oekraïne en Covid-19.

China heeft te maken met een ongeziene uitbarsting van frustratie op social media na de strikte lockdown in Shanghai en andere steden. De Volksrepubliek heeft meer dan 10.000 nieuwe Covidbesmettingen per dag.

