Cybercriminaliteit wordt steeds gewiekster

De criminelen blokkeren via ransomware gegevens en chanteren zo de slachtoffers. Doel is om losgeld van de gedupeerden te krijgen. In 2017 werden duizenden computers wereldwijd aangevallen door virussen als WannaCry en NotPetya, met enorme economische verliezen als gevolg.

'Naast de financiële doelen van de cybercriminelen, zijn deze wereldwijde aanvallen volgens verschillende rapporten ook steeds meer gericht op landen en naties', meldt Europol, waarvan het hoofdkwartier in Den Haag is gevestigd.

Op 6 september kondigden de Verenigde Staten aan een Noord-Koreaanse hacker te vervolgen, die ervan beschuldigd wordt in opdracht van Pyongyang verschillende cyberaanvallen te hebben uitgevoerd. Het ging onder meer over een aanval op de filmstudio Sony Pictures in 2014, een aanval op de centrale bank van Bangladesh in 2016 en de WannaCry-aanval in 2017. Verder wezen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in februari nog met de verwijtende vinger naar Rusland als verantwoordelijke voor de cyberaanval NotPetya.

Daarnaast vreest Europol voor een toename van seksuele uitbuiting van kinderen op het internet. Dat komt onder meer omdat steeds meer kinderen toegang hebben tot internet. Bovendien is het materiaal dat online circuleert steeds schokkender. Pedofielen misbruiken foto's en video's die kinderen zelf online plaatsen en chanteren hen vervolgens met als doel meer foto's te verkrijgen.