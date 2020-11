Proximus rolt momenteel aan een sneltempo haar glasvezelnetwerk uit. Wat betekent dit voor onze economie, ondernemingen én voor jou? Op vrijdag 6 november kan je in een exclusieve livechat al je vragen over dit netwerk stellen aan Proximus

De livechat begint om 14 uur en kan je rond die tijd terugvinden op de homepage van Data News. Na een korte registratie kan je je vragen stellen die expert Jeroen Degadt, Director Carrier & Wholesale (Proximus) en telecomjournalisten Tom Cassauwers, Pieterjan Van Leemputten (Data News) is moderator en selecteert de beste vragen. Als hoofd van de wholesaletak zorgt Jeroen ervoor dat het potentieel van het Proximus-netwerk ten volle wordt benut, door een open referentienetwerk te creëren dat toegankelijk is voor alle geïnteresseerde wholesalepartners.

Waarom is de uitrol van fiber zo belangrijk? En waarom gebeurt dit nu in sneltempo? Hoe gaan jullie dit concreet realiseren? Hoe is glasvezel anders dan onze huidige internetverbinding? ? Of ben je eerder benieuwd naar wat jij van fiber kunt verwachten? ? Het kan allemaal aan bod komen tijdens deze chatsessie.

De vragensessie zal ongeveer een uurtje duren en loopt simultaan op de Nederlandstalige en Franstalige site van Data News. Om praktische redenen hanteren we het Engels als voertaal. Registreren hoeft niet, maar wie wil kan wel een mailadres achterlaten om het antwoord op een vraag direct in de mailbox te ontvangen. Tot vrijdag!

