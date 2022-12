Elon Musk heeft op Twitter laten weten dat hij van plan is de opschorting van de accounts van verscheidene Amerikaanse journalisten op het socialemediaplatform ongedaan te maken.

De nieuwe eigenaar van Twitter kreeg heel wat kritiek te verwerken na de schorsing van de Twitter-accounts van meerdere journalisten, onder meer van CNN, de New York Times en de Washington Post. Volgens Musk hadden die de veiligheid van zijn gezin in gevaar gebracht door te berichten over zijn locatie.

Maar de schorsing wordt dus opgeheven, twitterde Musk. De Amerikaanse miljardair had een poll georganiseerd over de schorsing, en of die onmiddellijk of pas over een week moest worden ongedaan gemaakt.

The people have spoken.



Accounts who doxxed my location will have their suspension lifted now. https://t.co/MFdXbEQFCe — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2022

De Verenigde Naties haalden vrijdag nog scherp uit naar de opschortng van de Twitter-accounts van journalisten. De VN spraken over een gevaarlijk precedent.

Vrije meningsuiting

Eerder was er discussie over de vrijheid van meningsuiting op Twitter. Elon Musk, sinds oktober eigenaar van het platform, noemde die kort na zijn aankoop een groot goed. Hij zei dat zelfs een account dat zijn privéjet volgt daarom op het platform mag blijven, ook al brengt dat zijn eigen veiligheid in gevaar.

Woensdag kwam Musk echter terug op die beslissing. Het Twitteraccount @ElonJet werd geschorst, net als dat van de Amerikaanse student Jack Sweeney die het creëerde. Musk zei dat hij dit deed wegens nieuwe, door hem geïntroduceerde regelgeving, die gebruikers van Twitter verbiedt om de live-locatie van andere gebruikers te delen.

