De Europese Commissie staat op het punt haar plan te onthullen om de Europese productie van chips tegen 2030 te verviervoudigen. "Dit is een belangrijk initiatief voor onze industrie en cruciaal op het vlak van geopolitiek", aldus commissaris voor Interne Markt Thierry Breton.

'We willen tegen 2030 20 procent van de wereldwijde productie bereiken. Die markt zal tegen dan verdubbeld zijn en goed voor duizend miljard dollar', zegt de commissaris zaterdag in een interview met verschillende Europese kranten, waaronder de Franse zakenkrant Les Echos. De wereldeconomie kampt momenteel met een tekort aan halfgeleiders. De vraag ernaar wordt gestimuleerd door de toenemende digitalisering. Onder meer in de auto-industrie zorgde het tekort al voor heel wat vertraging.

Het project, dat gedeeltelijk wordt gefinancierd met Europese middelen, zal de vorm aannemen van een 'Chips Act', die de Commissie momenteel voorbereidt. Ze zal een nieuw kader creëren om staatssteun voor de productie van halfgeleiders te vergemakkelijken, aldus de commissaris. De aankondiging komt nu de Europese ministers van Industrie maandag in het Noord-Franse Lens samenkomen in het kader van het Franse voorzitterschap van de Raad van Europa.

