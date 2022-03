Europa start nieuw onderzoek tegen Google en Facebook

De Europese Commissie is een formeel mededingingsonderzoek gestart tegen de internetreuzen Google en Meta. De bewaker van de vrije concurrentie in de Europese Unie wil onderzoeken of een akkoord tussen beide Amerikaanse bedrijven rond reclameadvertenties de mededingingsregels geschonden heeft.

Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager.