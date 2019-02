'Europa voert elektronisch afval illegaal uit naar ontwikkelingslanden'

Volgens de Europese wet is het verboden om niet-werkende elektronische apparatuur uit te voeren naar ontwikkelingslanden. De producten kunnen schadelijk zijn voor de plaatselijke bevolking en dat wil Europa vermijden. Uit een nieuw onderzoek van BAN blijkt nu dat deze regel niet altijd gevolgd wordt.

BAN stak een verborgen GPS-tracker in 314 onbruikbare computers, printers en beeldschermen. Deze apparaten brachten ze binnen bij erkende multimediawinkels in 10 verschillende landen van de Europese Unie, waaronder België, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Met de GPS-tracker kon de NGO de apparaten volgen naar hun eindbestemming.

Negentien units werden uit de desbetreffende landen geëxporteerd, waarvan elf naar ontwikkelingslanden. Het Verenigd Koninkrijk exporteerde het meeste naar ontwikkelingslanden. België voerde maar een computerscherm uit, maar dat bleef in Europa.

Deze cijfers lijken niet veel maar volgens het onderzoek is dit op jaarbasis meer dan we denken. Naar schatting zou er per jaar ongeveer 400 000 ton elektrisch afval uitgevoerd worden, genoeg om 18 000 vrachtcontainers te vullen.

De onderzoekers maken zich zorgen over een mentaliteitsshift binnen Europa. In principe mogen volgens de Europese wetgeving geen elektronische producten uitgevoerd worden naar ontwikkelingslanden als ze stuk zijn. Producten die vermoedelijk nog in staat zijn om te repareren, vallen echter tussen de mazen van het net en zijn per definitie niet illegaal.

Voor meer info kan u het rapport van BAN hier bekijken.