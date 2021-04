Mark Zuckerberg liet weten dat Facebook de komende maanden met verschillende nieuwe audiofuncties naar buiten zal komen. Hiermee wil het bedrijf de concurrentie aangaan met onder meer Clubhouse en Twitter.

Sinds de uitbraak van de pandemie zitten audionetwerken in de lift. Een van de bekendste applicaties in het genre is het populaire Clubhouse, waarmee mensen in verschillende praatkamers kunnen luisteren naar of deelnemen aan live gesprekken. Het succes van social audio is ook Twitter niet ontgaan. Hun eigen versie van Clubhouse, Twitter Spaces, zal naar alle waarschijnlijkheid eind april gelanceerd worden. De snelle groei en het grote potentieel van dergelijke apps is ook Facebook-CEO Mark Zuckerberg niet ontgaan. Het is al lang geen geheim meer dat hij een grote fan is van social audio.

Drie nieuwe functies

Het is dan ook weinig verbazend dat Facebook de snelvarende social audio-boot niet wil missen. Maandagavond, tijdens een interview op Discord, kondigde Zuckerberg een reeks nieuwe audiofuncties aan voor zijn sociale netwerken. Concreet gaat het om drie plannen.

Ten eerste is er Live Audio Rooms, hun eigen versie van Clubhouse. De nieuwe functie zal in de zomer uitkomen als onderdeel van Facebook en Messenger. Gebruikers kunnen elkaar uitnodigen voor een audiogesprek. Erg vergelijkbaar met Clubhouse, maar met één groot verschil: in tegenstelling tot Clubhouse kunnen sprekers hun conversaties opnemen en achteraf omzetten naar een podcast die iedereen kan beluisteren.

Ten derde springt Facebook op de podcasthype. Tot op heden was het niet mogelijk om podcasts die verschenen op het platform ook effectief via de app te beluisteren. Daar komt binnenkort verandering in. Bovendien zal Facebook zijn gebruikers ondersteunen in hun zoektocht naar podcasts binnen hun interesseveld. Volgens het statement zullen podcastmakers binnen de app ook gemakkelijk kunnen netwerken met nieuwe luisteraars.

Positieve rol van audio

In het statement schreef Fidji Simo, hoofd van de Facebook-app, dat audio naadloos in ons drukke leven past, ons inspireert en ons zonder enige druk laat converseren met gelijkgestemden. Ook Zuckerberg liet zich positief uit tijdens zijn interview op Discord: 'Audio als medium maakt langere discussies mogelijk en laat mensen toe om nieuwe ideeën te ontdekken. Je kan onderwerpen aansnijden die met andere media veel moeilijker te behandelen zijn. Bovendien is audio in mijn ogen veel toegankelijker omdat je kan multitasken terwijl je luistert'. Hoe Facebook de verschillende nieuwe functies zal modereren, blijft voorlopig nog onduidelijk.

Anti-competitief

Door hun nieuwe aankondiging komen Zuckerberg en Facebook mogelijk opnieuw onder vuur te liggen. Het bedrijf wordt vaak verweten ideeën en concepten te 'lenen' van concurrenten. Zuckerberg gaf vorig jaar dan ook toe dat Facebook functies van andere spelers overneemt.

Instagram Reels, dat in 2020 uitkwam, is erg vergelijkbaar met TikTok, maar toch minder succesvol. Messenger Rooms, hun eigen Zoom-variant, komt voorlopig ook niet echt van de grond. Instagram Stories, dat ze in 2016 lanceerden, is wel een succes maar kreeg kritiek omdat het een rip-off van Snapchat zou zijn. Critici opperen dat Big Tech-bedrijven op die manier de competitiviteit lamleggen.

Zuckerberg counterde tijdens het interview die kritiek door te zeggen dat er een tijd is geweest dat andere bedrijven producten van Facebook overnamen: 'Als er een nieuw medium verschijnt, kan dat op verschillende andere ideeën toegepast worden. Sinds wij in 2006 met ons nieuwsoverzicht kwamen, heeft elk social medium er een, maar het is nooit exact hetzelfde. Het neemt telkens de vorm aan van de context waarin het verschijnt'.

