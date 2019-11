Synology introduceert de DiskStation DS120j, een compacte nas met één sleuf voor de opslag, deling en bescherming van persoonlijke gegevens.

De Synology DiskStation DS120j is een instapmodel nas gericht op gebruikers zonder nas-ervaring.

De DS120j kan je uitrusten met één 3,5-inch of 2,5-inch harde schijf. De nas biedt sequentiële leessnelheden van meer dan 112 MB/s en schrijfsnelheden van meer dan 106 MB/s in een Windows-omgeving.

De DS12Oj is uitgerust met twee usb 2.0-poorten en een Gigabit ethernet-poort.

De nas verbruikt tot 9,81 watt in werking en 4,68 watt als de harde schijf in sluimerstand is.

De DS12Oj meet 166 x 71 x 224 mm. Alle specificaties van de nas vind je op de website van Synology.

De nieuwe nas draait op DiskStation Manager, het intuïtieve besturingssysteem voor nas-apparaten van Synology.

De Synology DiskStation DS120j nas heeft een adviesprijs van 104,90 euro.

Bron: www.diskidee.be