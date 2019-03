In de Theta-serie biedt Ricoh sferische camera's aan. Eerder testten we de compacte Ricoh Theta S die sferische beelden maakte van 14 MP en 360-gradenvideo's in 1080p 30fps Full HD-resolutie.

De nieuwe Ricoh Theta Z1 is uitgerust met een 1.0-inch back illuminated cmos beeldsensor. De camera maakt 360-gradenfoto's met een resolutie van 23 MP (6720 x 3360 pixels) en 360-gradenvideo's in 4K (3840 x 1920 pixels) en 30fps.

Voor het eerst in de Theta-serie kan de camera beelden bewaren in het RAW (Adobe DNG)-formaat en ze tegelijkertijd ook opslaan in JPEG-formaat.

De Ricoh Theta Z1 meet 48 × 132,5 × 29,7 mm en weegt 182 gram. Alle specificaties van de sferische camera vind je op de website van Ricoh.

De Ricoh Theta Z1 sferische camera heeft een adviesprijs van 999 euro.

Bron: www.diskidee.be