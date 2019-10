Bose introduceert een draagbare slimme luidspreker met 360°-geluid die is uitgerust met wifi en Bluetooth en die Google Assistant, Amazon's Alexa, AirPlay 2 en Spotify Connect ondersteunt.

De nieuwe Portable Home Speaker van Bose heeft een robuust, waterbestendig cilindervormig ontwerp en is uitgerust met een handgreep zodat je hem gemakkelijk kan meenemen en verplaatsen.

De Portable Home Speaker biedt 360-graden geluid en heeft drie passieve radiatoren om het basgeluid te versterken.

De draagbare luidspreker is uitgerust met wifi om naar muziekdiensten zoals Spotify, Amazon Music en Deezer te luisteren.

Via Bluetooth kan je muziek afspelen van een mobiele telefoon of tablet. Apple-gebruikers kunnen ook via AirPlay 2 audio op hun apparaten afspelen.

Je kan de Portable Home Speaker bedienen met Google Assistent en Alexa. De speaker heeft een knop om de microfoon uit te schakelen zodat de spraakassistenten niet meeluisteren.

Met de Bose Music-app kan je een multiroom-systeem opzettenn met andere slimme speakers en soundbars van Bose.

Opgeladen is de accu goed voor het afspelen van 12 uur muziek.

De Portable Home Speaker meet 19,15 x 11,9 x 10,4 cm en weegt 1,06 kg.

De Bose Portable Home Speaker is verkrijgbaar in de kleuren Triple Black of Luxe Silver en heeft een adviesprijs van 369,95 euro.

Bron: www.diskidee.be