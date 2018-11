4K LCD-beeldscherm voor professioneel gebruik

De nieuwe EIZO FlexScan EV3285 monitor heeft een schermdiagonaal van 80 cm (31,5 inch) wat het beeldscherm geschikt maakt om er comfortabel met meerdere toepassingen tegelijk op te werken.

De FlexScan EV3285 heeft een 4K Ultra HD-resolutie van 3840 x 2160 pixels en een een pixeldichtheid van 140 dpi.

Het maximaal contrast van de monitor bedraagt 1300:1 en het beeldscherm biedt een helderheid tot 350 cd/m² en een kijkhoek van 178°.

De FlexScan EV3285 is uitgerust met twee HDMI-poorten, een DisplayPort- en een USB type C-poort. De monitor levert tot 60 watt vermogen voor het opladen van notebooks en andere apparaten via een USB type-C-kabel.

Het nieuwe randloze design maakt de monitor geschikt voor werkplekken met meerdere monitoren en de behuizing is in een zwarte en witte uitvoering verkrijgbaar. De ergonomische voet is 195 mm in hoogte verstelbaar en biedt een draaihoek van 344 graden.

Met de instellingen PbyP ("Picture-by-Picture") en PinP ("Picture-in-Picture") kunnen meerdere ingangssignalen tegelijk op het beeldscherm weergegeven worden.

Met PbyP kan het scherm in twee of vier gebieden onderverdeeld worden, waarbij elk gebied een apart ingangssignaal of een aparte toepassing toont.

Bij PinP wordt in een hoek van het beeldscherm een extra ingangssignaal over het normale beeld gelegd.

De Auto EcoView-functie regelt de helderheid van de monitor op basis van het omgevingslicht en zorgt zo voor een ergonomische contrastverhouding tussen de monitor en de werkomgeving.

Alle technische specificaties van de FlexScan EV3285 vind je op de website van EIZO.

De EIZO FlexScan EV3285 heeft een adviesprijs van 1.547 euro. De fabrikant levert de monitor met vijf jaar on-site garantie.

