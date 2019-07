AOC lanceert de 27-inch U2790PQU monitor die een 4K-resolutie biedt en geschikt is voor professioneel gebruik.

De U2790PQU is een nieuwe monitor van monitorfabrikant AOC met een schermdiagonaal van 27 inch (68,6 cm) die 4K-resolutie (3840 x 2160 pixels) ondersteunt en en een pixeldichtheid van 163 ppi biedt.

Ht IPS-scherm met een kleurendiepte van 10 bits zorgt voor 1,07 miljard kleuren en subtiele kleurovergangen. Het maakt de U2790PQU monitor uiterst geschikt voor onder meer content creators, video editors en digital artists.

Zoals alle monitoren van de AOC 90-Series heeft de U2790PQU een zilveren/gunmetal afwerking. De ergonomische stand is in de hoogte verstelbaar (130 cm), is draaibaar (-45°/+45°) en kantelbaar (-3.5°/+19.5°).

De monitor kan ook in portretmodus worden gezet. De U2790PQU heeft een Low Blue Light modus die schadelijk blauw licht blokkeert en je ogen beschermt.

De U2790PQU monitor heeft een HDMI 2.0-, een HDMI 1.4- en een DisplayPort 1.2-aansluiting. Tevens is er een ingebouwde 2-poorten USB 3.0 hub. Voor audio beschikt deze monitor over twee ingebouwde 2 watt luidsprekers en een hoofdtelefoonaansluiting.

Alle specificaties van de U2790PQU monitor vind je op de website van AOC.

De AOC U2790PQU monitor is beschikbaar in juli 2019 voor een adviesprijs van 349 euro.

Bron: www.diskidee.be