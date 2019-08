De nieuwe versie van de videobewerkingssoftware voor Windows van Corel, Pinnacle Studio 23 Ultimate, bevat nu video- en tekstmaskers waarmee je videobeelden op allerlei manieren kan wijzigen.

Pinnacle Studio 23 Ultimate voegt video- en tekstmaskers en gestroomlijnde bewerkingsgereedschappen toe aan de bekende Windows-videobewerkingssoftware van softwarebedrijf Corel. 'Color Grading' (kleurverbetering) is vernieuwd, er zijn meer export-opties en de software bevat ook nieuwe audio-effecten van NewBlueFX.

Met de software kan je niet alleen 4K- en HD-video's, maar ook 360° graden video's bewerken. 'Stop motion'-animatie wordt eveneens ondersteund.

Met de meegeleverde software MultiCam Capture Lite kan je tegelijk je computerscherm en een webcam opnemen om op die manier bijvoorbeeld tutorials te creëren.

Je bewerkte video's brand je eenvoudig op dvd of bluray met Pinnacle MyDVD.

De nieuwe maskers staan je toe om onderdelen van videobeelden te verwijderen en te wijzigen. Je kan gezichten vaag maken, onderdelen van beelden dupliceren en ergens anders plaatsen.

De efficiëntere tijdlijn ondersteunt voortaan het samenvoegen van clips ('clip nesting') die je in één beweging van transities en effecten kan voorzien, om ze daarna te hergebruiken. Op die manier word je tijdslijn overzichtelijker.

Je kan effecten en overgangen nu met grotere precisie toepassen dankzij verbeterde keyframebesturing.

Pinnacle Studio kan video's importeren in de formaten AVCHD, DV, HDV, AVI, MPEG-1/-2/-4, Flash, 3GP (MPEG-4, H.263), WMV, Non-encrypted DVD titles (incl. DVD-VR/+VR), MOV (DV, MPEG-4, H.264), HEVC (H.265), XAVC, MXF, DVCPRO HD, XAVC S, GoPro LRV en Cineform.

Exporteren kan in de formaten DV, HDV, AVI, WMV, MPEG-1/-2/-4, Flash, 3GP, HEVC (H.265, H.264), XAVC S, MOV, M2TS, FLV, 3GP, GIF en Cineform.

De software werkt in verschillende talen, waaronder ook Nederlands.

Minimale systeemvereisten zijn een Windows 7 of hoger computer met Intel Core i3 of AMD A4 3.0 GHz.

Maar voor de geavanceerde mogelijkheden zoals 4K en 360° video heb je minstens een 4de generatie Intel Core i7 of AMD Athlon 10 nodig.

Hoe méér RAM hoe beter natuurlijk, maar het minimum is 4 GB of 8GB voor 4K/360°.

Een DirectX videokaart met minimaal Intel HD Graphics van de generatie 'Ivy Bridge' is noodzakelijk, maar ook hier geldt dat je betere resultaten haalt met een NVIDIA Geforce 700 series of Quadro 600 (Fermi) series of ATI Radeon 5XXX series of hoger videokaart.

Behalve de Ultimate editie zijn ook goedkopere Plus en gewone edities verkrijgbaar van Pinnacle Studio 23. De verschillen tussen de edities vind je samengevat in deze tabel op de Pinnacle-website.

Pinnacle Studio 23 Ultimate kost € 129,95 als download (89,95 euro voor de upgradeversie; eigenaars van Avid Studio of Pinnacle Studio 9 en hoger komen in aanmerking voor de upgradeprijs. In aanmerking komende versies zijn onder andere: Studio 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22.).

De Plus versie kost 99,95 euro (69,95 euro als upgrade). Voor de gewone versie betaal je 59,95 euro

Bron: www.diskidee.be