De Duitse fabrikant Lancom Systems introduceert een Wi-Fi access point dat eruit ziet als een rookmelder en dat geschikt is voor kleine en middelgrote netwerken.

Het Lancom LW-500 Wi-Fi 5 Access Point heeft een witte, ronde behuizing in de vorm van een rookmelder en is daardoor discreet te installeren, wat het volgens de fabrikant geschikt maakt voor plafondmontage in hotels en vergaderruimtes.

Het LW-500 heeft interne antennes en twee geïntegreerde radiomodules voor 802.11n apparaten in de 2,4 GHz frequentieband en 802.11ac apparaten in de 5 GHz-band.

Stroom wordt voorzien via Power over Ethernet, maar de LW-500 kan ook via de meegeleverde stroomadapter van electriciteit worden voorzien.

De Lancom LW-500 is zowel vanuit de cloud als stand-alone via een nieuwe webinterface te beheren. Met de Lancom Management Cloud is de LW-500 volledig automatische te configureren na netwerkauthenticatie.

De LW-500 biedt uitgebreide bescherming door een reeks geïntegreerde beveiligingsfuncties, zoals de IEEE 802.1X Security Policy en de aansluiting van nieuwe clients via QR-code

Het Lancom LW-500 Wi-Fi 5 Access Point is verkrijgbaar bij Lancom-resellers voor 399 euro excl. BTW.

Bron: www.diskidee.be