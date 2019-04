Acer brengt een nieuwe versie uit van de Spin 3, een lichte convertibele laptop met 14-inch scherm en met een batterij die een autonomie biedt tot 12 uur.

De nieuwe Spin 3 laptop van Acer is verkrijgbaaar met een processor tot Intel Core i7 van de 8e generatie en optioneel met een Nvidia GeForce MX230 gpu.

De laptop is uitgerust met een 14-inch Full-HD IPS-touchscreen en heeft een 360° scharnier waardoor je de Spin 3 kan gebruiken als laptop, tablet, beeldscherm of in tentmodus.

De laptop beschikt over een PCIe SSD tot 512 GB, tot 1 TB aan opslag, verbeterde Wi-Fi 5-prestaties en een oplaadbare pen.

De nieuwe Spin 3 weegt 1,7 kg en de rand is 9,6 mm dun.

Opgeladen is de batterij goed om tot 12 uur te werken op de laptop.

De Acer Spin 3 is vanaf juni beschikbaar voor een adviesprijs vanaf 699 euro.

