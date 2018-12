Afgeslankte versie BlackBerry KEY2

De BlackBerry KEY2 LE is een nieuwe smartphone met een vergelijkbare vormgeving als de eerder dit jaar gelanceerde BlackBerry KEY2. Het toestel meet 150,25 x 71,8 x 8,35 mm en weegt 156 gram, terwijl de KEY2 151,4 x 71,8 x 8,5 mm meet en 168 gram weegt.

De KEY2 LE heeft een licht polycarbonaat frame en een nieuw ontworpen zachte achterkant die de grip moet verhogen. De smartphone heeft een 4,5-inch 2.5D-scherm met Full HD-resolutie (1620 x 1080 pixels).

Deze LE-versie heeft net als de KEY2 ook een fysiek toetsenbord met de sneltoets waarmee je meteen toegang hebt tot apps, contacten en functies. Deze Speed Key werkt in combinatie met een van de 52 aanpasbare snelkoppelingen.

De smartphone is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 636 processor met 4 GB ram. Het interne opslaggeheugen van 32 GB of 64 GB is uitbreidbaar met een microsd-kaartje tot 256 GB. Besturingssysteem is Android 8.1 Oreo.

De KEY2 LE heeft aan de achterkant een dubbele camera van 13 en 5 MP met een dual-tone led-flitser. De camera op de voorzijde biedt 8 MP, heeft een LCD-flitser en nieuwe opnamemodi zoals Wide Selfie en Face Beauty.

De BlackBerry KEY2 LE van TCL Communication is verkrijgbaar in de kleuren Atomic (64 GB en dual-sim), Champagne (64 GB) en Slate (32 GB) voor een adviesprijs van respectievelijk van 429 euro, 429 euro en 399 euro.

