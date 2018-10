Android One smartphone van Lenovo

De nieuwe Motorola One is uitgerust met een 5,9-inch Max Vision scherm met HD+ resolutie (720 x 1520 pixels) en een 19:9 beeldverhouding.

De smartphone draait op een 2 GHz Snapdragon 625 octa-core processor en 4 GB werkgeheugen. Het interne geheugen van 64 GB is uitbreidbaar met microSD geheugenkaartjes tot 256 GB.

De Motorola One is een smartphone met Android 8.1 (Oreo) als besturingssysteem in Android One versie. Android One toestellen hebben geen toevoegingen van smartphonefabrikanten zodat het besturingssysteem weinig ruimte in beslag neemt.

Android One smartphones krijgen updates naar het nieuwste Android OS. Ook krijgen ze iedere maand de nieuwe beveiligingspatches.

In de 13 MP hoofdcamera met dubbele lens is een Google Lens met AI-ondersteuning verwerkt. Op de voorzijde zit een 8 MP camera voor selfies.

De 3000 mAh Li-Ion batterij gaat volgens de fabrikant een volledige dag mee. Met de TurboPower-adapter kan je de batterij in 20 minuten opladen voor 6 uur gebruik.

De Motorola One meet 150 x 72 x 7,97 mm en weegt 162 gram. Alle specificaties vind je op de website van Motorola.

De Lenovo Motorola One is verkrijgbaar in het zwart en heeft een adviesprijs van 299 euro.

