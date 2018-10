Android tablet in robuuste uitvoering

De Toughbook FZ-L1 tablet van Panasonic heeft een 7-inch beeldscherm met een HD resolutie (1280 x 720 pixels ) dat met handschoenen en in de regen kan worden bediend of met een optionele stylus.

De FZ-L1 is ontworpen op basis van de militaire norm 810G. Het apparaat is stof- en waterafstotend volgens de IP67-norm, bestand tegen valpartijen tot 1,5 meter en werkt bij temperaturen van -10 tot +50 graden.

De robuuste tablet draait op een Qualcomm Snapdragon quad-core 1.1GHz cpu, gecombineerd met 16 GB flash- en 2 GB ram-geheugen. Op de achterzijde zit een 8 MP camera. Besturingssysteem is Android 8.1 Oreo met ondersteuning voor een update naar Android 9.

Panansonic biedt de Toughbook FZ-L1 tablet aan in acht verschillende modellen: met of zonder een geïntegreerde lineaire barcodescanner voor het scannen van 1D-, 2D- of QR-codes, en met keuze tussen de versie met enkel wifi, met 4G en datacommunicatie-mogelijkheden en/of Google Mobiele Services.

De tablet is compatibel met Panasonic COMPASS (Complete Android Security and Services) 2.0, waarmee bedrijven hun Panasonic rugged Android-apparaten veilig kunnen gebruiken en beheren.

De FZ-L1 tablet meet 193 x 131 x 13 mm (30 mm met barcodescanner) en weegt 440 g (480g met barcodescanner). Alle technische specificaties vind je op de website van Panasonic.

De Panasonic Toughbook FZ-L1 tablet wifi heeft een adviesprijs van € 1.166,- exclusief BTW. De 4G- en datacommunicatie-versie heeft een adviesprijs van € 1.530,- exclusief BTW. Panasonic levert de tablet met een standaard garantie van 3 jaar.

Bron: www.diskidee.be