De Duitse fabrikant be quiet! introduceert met de Pure Base 500 een compacte en betaalbare ATX pc-behuizing voor zelfbouwers die verkrijgbaar is in drie kleuren.

be quiet!, een fabrikant van computervoedingen, pc-behuizingen en koelproducten, brengt de Pure Base 500 pc-behuizing op de markt. Het is een compact model voor zelfbouwers dat ATX-moederborden, grafische kaarten tot 369 millimeter, CPU-coolers met een hoogte van 190 millimeter, en lange radiatoren ondersteunt.

Standaard is de Pure Base 500 voorzien van een magnetisch, geluiddempend bovenpaneel met luchtgaten in het achterste deel. be quiet! levert een speciaal luchtdoorlatend paneel mee dat bedoeld is voor een lagere temperatuur in de behuizing bij installatie van een radiator aan de bovenzijde van de kast.

De Pure Base 500 ondersteunt radiatoren van 120 of 240 millimeter aan de bovenzijde en radiatoren tot 360 millimeter aan de voorzijde van de behuizing. Standaard zitten er in de kast twee Pure Wings 2 140mm-fans met een maximaal toerental van 900 tpm.

Voor opslag biedt de Pure Base 500 een dubbele HDD-kooi voor twee 3,5"-drives (of één 2,5"-drive). Er is plaats voor twee ssd's op de achterzijde van het moederbord en er is een ssd-bracket in de hoofdruimte van de kast voor twee ssd's.

Afhankelijk van het model is de Pure Base 500 verkrijgbaar met een geluiddempend stalen zijpaneel of een zijpaneel van gehard glas.

De be quiet! Pure Base 500 is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 69,90 euro (Black), 79,90 euro (Black Window), 75,90 euro (Metallic Grey, White) en 85,90 euro (Metallic Grey Window, White Window).

