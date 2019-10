De Arlo Pro 3 is een draadloze beveiligingscamera die zowel binnen als buiten inzetbaar is en die nachtzicht in kleur ondersteunt.

De nieuwe Arlo Pro 3 draadloze beveiligingscamera heeft een weerbestendig ontwerp zodat hij ook buitenshuis inzetbaar is. De ip-camera kan in het donker opnames maken in kleur.

De Arlo Pro 3 ondersteunt een maximale videoresolutie van 2560 x 1440 pixels en biedt 2k, 1080p en 720p videomodi. De camera ondersteunt automatische zooming en tracking, HDR-, H.264- en H.265-codering.

De Arlo Pro 3 biedt een gezichtsveld van 160 graden. De camera heeft een ingebouwde spotlight die handmatig of bij beweging kan worden aangezet.

De camera is ook de eerste in de Pro-serie die is uitgerust met een ingebouwde sirene die je handmatig of automatisch kan activeren met de Arlo-app.

De Pro 3 camera's worden geleverd met een nieuwe Smart Hub voor veilig netwerkverkeer naar de camera die ook de stroom- en wifi-prestaties verbetert.

Bij aanschaf van de Pro 3 kan je Arlo Smart met geavanceerde AI-functies drie maanden gratis uitproberen. Het biedt onder meer gepersonaliseerde meldingen en slimme detectie van mensen, voertuigen, dieren en pakketten.

De Arlo Pro 3 meet 89 x 52 x 78,4 mm en weegt 316 gram.

De Arlo Pro 3 draadloze beveiligingscamera zal wellicht in oktober 2019 verkrijgbaar zijn. De adviesprijs voor de camera bedraagt 299,99 euro en 599,99 euro voor een kit met twee camera's.

Bron: www.diskidee.be