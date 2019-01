Bewakingscamera's werken draadloos

De nieuwe D-Link mydlink Pro Wire-Free Camera Kit bevat twee Wire-Free Camera's (DCS-2800LH-EU) en een Hub (DCS-H100). De camerakit is bedoeld voor bewakingstoepassingen in kleine kantoren en voor thuisgebruik. De hub ondersteunt tot vier camera's.

De compacte draadloze en weerbestendige camera's met Full HD 1080p-sensor en 4x digitale zoom zijn geschikt voor overdag en 's nachts en kunnen zowel binnen als buiten (IP65) worden gebruikt.

De camerabewakingskit biedt nachtzicht tot 7,5 meter ver, bewegingsdetectie en een gratis mobile app. Dankzij de tweeweg-audio op de camera's kan je via de mydlink app luisteren en antwoorden.

De camera's hebben een lithium-ion batterij die opgeladen tot zes maanden functioneert. De draadloze camera's kunnen door middel van magnetische bevestigingen vrijwel overal geplaatst worden.

De videoclips kunnen automatisch opgeslagen worden in de in persoonlijke cloudopslag. Bij de aankoop van de kit is een 12 maanden Cloudopname-abonnement ter waarde van 49,99 euro inbegrepen.

Videoclips kan je ook lokaal bewaren op een microSD-kaart of USB-harde schijf.

De kit ondersteunt ook handsfree Smart Home-toepassingen zoals stembediening via Amazon Alexa en Google Assistant en automatisering met behulp van IFTTT, zoals het inschakelen van een lamp zodra er beweging of geluid wordt gedetecteerd.

Alle specificaties van de mydlink Pro Wire-Free Camera Kit DCS-2802KT vind je op de website van D-Link.

De D-Link DCS-2802KT mydlink Pro Wire-Free Camera Kit heeft een adviesprijs van 575 euro inclusief het Cloud-recording jaarabonnement ter waarde van 49,95 euro. De mydlink Pro Wire Free Camera (DCS-2800LH) is ook apart verkrijgbaar voor een adviesprijs van 234 euro.

Bron: www.diskidee.be