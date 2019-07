Sony lanceert de WF-1000XM3 draadloze oortelefoon met ruisonderdrukking en nieuwe Bluetooth-chip voor een betere luisterervaring.

De nieuwe Sony WF-1000XM3 draadloze hoofdtelefoon draag je in het oor. De hoofdtelefoon heeft een kleine driver van 6 mm en biedt een frequentiebereik van 20 tot 20.000 Hz.

De oortjes zijn uitgerust met Sony's QN1e-processor voor HD Wireless Noise Cancelling. De processor met 24-bits audiosignaalverwerking en een digitaal-naar-analoog-converter met een hoofdtelefoonversterker moet zorgen voor optimale geluidskwaliteit met minimale vervorming.

De Digital Sound Enhancement Engine HX (DSEE HX) schaalt gecomprimeerde digitale muziekbestanden op naar bijna hi-res audiokwaliteit.

De nieuwe Bluetooth-chip geeft het geluid tegelijkertijd aan het rechter- en linkeroor door in plaats van het geluid van het ene naar het andere oor door te geven, wat zorgt voor een betere luisterervaring.

De WF-1000XM3 ondersteunt aanraakbediening. Door op het linkeroortje te tikken kan je overschakelen van de Wireless Noise Cancelling naar omgevingsgeluid. Door op het rechteroortje te tikken kan je naar het volgende nummer gaan.

Met een opgeladen batterij biedt de WF-1000XM3 hoofdtelefoon 6 uur vermogen. Via het oplaaddoosje kan je de batterij nog drie keer opladen gedurende de dag.

Alle specificaties van de WF-1000XM3 oortjes vind je op de website van Sony.

De Sony WF-1000XM3 draadloze hoofdtelefoon is verkrijgbaar in zwart of zilver vanaf augustus 2019 en heeft een adviesprijs van 250 euro.

