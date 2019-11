Razer, gespecialiseerd in hard- en software voor gamers, introduceert draadloze oortjes die Bluetooth 5.0 ondersteunen en een Gaming Mode hebben die zorgt dat geluid en video gesynchroniseerd blijven.

De nieuwe Hammerhead True Wireles oortjes van Razer zijn uitgerust met 13mm drivers en hebben een frequentiebereik van 20 Hz tot 20 kHz.

Via een mobiele app voor iOS en Android kan je de Hammerhead True Wireless oordopjes koppelen via Bluetooth 5.0 en personaliseren, de taal van gesproken meldingen wijzigen of de aanraakgebaren leren gebruiken.

De oortjes hebben een speciale Gaming Mode, een aangepaste Bluetooth-verbinding die de latency volgens Razer terugbrengt tot 60 ms, zodat geluid en video optimaal gesynchroniseerd blijven.

De draadloze oordoppen hebben een batterijduur van drie uur. Met het meegeleverde oplaaddoosje, dat via een usb-c-aansluiting kan worden opgeladen, kan je de oordopjes tot vier keer opladen voor een totale gebruiksduur van vijftien uur

De oortjes zijn spatwaterdicht en wegen 45 gram. De volledige specificaties vind je op de website van Razer.

De Razer Hammerhead True Wireless oortjes hebben een adviesprijs van 119 euro.

Bron: www.diskidee.be