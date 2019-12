Cherry, fabrikant van randapparatuur, lanceert het Secure Board 1.0 toetsenbord dat beschikt over een geïntegreerde reader voor smartcards en RF/NFC-compatibele kaarten.

Het Cherry Secure Board 1.0 toetsenbord heeft een geïntegreerde terminal voor PC/SC-smartcards en kaarten of tags met een RF/NFC-interface.

De Class 2-reader maakt het mogelijk om ISO 7816- en ISO 14443 A/B-compatibele kaarten te lezen en schrijven. Het numerieke toetsenbord maakt een alfanumerieke PIN-invoer mogelijk.

Het bedrade usb-toetsenbord biedt extra beveiliging via de Secure Mode: de authenticiteit van het toetsenbord wordt geverifieerd met een certificaat en toetsaanslagen worden versleuteld, zodat hardware-keyloggers geen toegang kunnen krijgen tot gevoelige gegevens en wachtwoorden.

Secure Mode is vooral nuttig bij thin clients met Linux, dat deze functionaliteit ondersteunt. Een oplossing voor Windows is in ontwikkeling.

De Cherry Secure Board 1.0 zakelijk toetsenbord is verkrijgbaar in witte of zwarte uitvoering voor een adviesprijs van 69,99 euro.

