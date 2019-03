Compactcamera in robuuste uitvoering

Ricoh biedt in de WG-serie waterdichte compactcamera's die tegen een stootje kunnen. De WG-6 is het nieuwe topmodel in de serie en is waterdicht tot een diepte van 20 meter.

De WG-6 is ook schokbestendig tegen een val van 2,1 meter hoog en bestand tegen koude tot temperaturen van -10°C.

De compactcamera is uitgerust met een 20MP cmos sensor en een zoomlens van 28mm-140mm. De WG-6 kan video-opnames maken in 4K-resolutie (30 fps).

De camera is uitgerust met 6 leds voor het maken van macro-opnames, heeft ingebouwde gps en een usb-c-poort. Op de achterzijde heeft de camera een 3-inch lcd-scherm.

De WG-6 meet 118 x 66 x 33 mm en weegt 246 gram. Alle specificaties vind je op website van Ricoh.

De Ricoh WG-6 compactcamera heeft een adviesprijs van € 399 en is eind maart verkrijgbaar.

Bron: www.diskidee.be