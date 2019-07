Olympus introduceert een compacte digitale camera die bestand is tegen alle weersomstandigheden. De schokbestendige Tough TG-6 heeft een 12MP sensor en kan 4K-video's aan 30 fps maken.

Olympus lanceert met de Tough TG-6 de opvolger van de hier in 2017 voorgestelde Olympus Tough! TG-5. Zoals alle compactcamera's in de Tough-reeks is het apparaat bedoeld voor reizigers, sporters en avonturiers die ook in moeilijke omstandigheden foto's en video's willen maken.

De Tough TG-6 behoudt veel van de kenmerken van zijn voorganger. Zo blijven sensor en beeldprocessor (TruePic VIII, dezelfde als in de eerder geteste Olympus OM-D E-M1 Mark II systeemcamera) behouden.

Hetzelfde geldt voor de extra glazenbescherming van de lens, die condensvorming tegengaat, ook bij grote temperatuurverschillen. Wel is de antireflectie-coating vernieuwd, zodat reflectie en schittering op beelden zoveel mogelijk onderdrukt worden.

De robuustheid is ook hetzelfde. Net zoals zijn voorganger is de Touch TG-6 waterdicht tot 15 m, schokbestandig tot 2,1 m, drukbestendig tot 100 kg en vorstbestendig tot -10° C.

De Olympus PT-059 onderwaterbescherming, voor opnames tot 45 meter diep, is ook met deze nieuwe robuuste camera bruikbaar. Nieuw zijn wel vijf onderwaterstanden (Underwater Wide, Underwater Snapshot, Underwater Macro, Underwater Microscope en Underwater HDR) voor betere beelden. De populaire stand Underwater White Balance werd uitgebreid met drie opties voor een betere kleuraanpassing bij opnamen in diep water.

Nieuw is de opzetbare lensafsluiter LB-T01 die voor extra bescherming zorgt in zeer moeilijke omstandigheden.

Eveneens nieuw is de Fisheye Converter FCON-T02 voor cirkelvormige fotografie.

Een nieuwe digitale teleconverter verdubbelt de zoomfactor van de 4x optische zoom naar maximaal 8x zoom.

Het macrosysteem is ook verbeterd. Met een dichte focusafstand tot 1 cm kan je nu van heel dichtbij detailopnames maken. Het macrosysteem heeft vier standen: Microscope, Microscope Control, Focus Bracketing en Focus Stacking.

In de Focus Stacking stand kunnen gebruikers nu drie tot tien opnamen combineren voor nog gedetailleerdere macrobeelden.

Voortaan kan je RAW-beelden opnemen en die later bewerken in fotografiesoftware zoals Olympus Workspace.

De Olympus Tough TG-6 is verkrijgbaar in zwart of rood voor een richtprijs van 449 euro, wat een kleine prijsdaling is tegenover zijn voorganger.

Bron: www.diskidee.be