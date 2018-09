Compacte documentscanners van Brother

De nieuwe ADS-1200 en ADS-1700W scanners van Brother zijn geschikt voor het digitaliseren van documenten op kantoor. De draagbare ADS-1200 is ook geschikt voor gebruik onderweg.

De ADS-1700W biedt een scansnelheid in A4 kleur tot 25 pagina's per minuut, kan automatisch dubbelzijdig scannen en heeft een ADF (automatische documentinvoer) voor twintig vellen met een speciale gleuf voor plastic ID-kaarten.

De ADS-1700W kan een draadloze verbinding maken met het netwerk en is uitgerust met een kleurenaanraakscherm waarop je tot twintig aangepaste snelkoppelingen kan gebruiken voor frequente scanlocaties. Je kan deze scanner ook bedraad aansluiten.

De ADS-1200 biedt dezelfde scansnelheid en heeft ook een ADF voor twintig vellen met gleuf voor plastic ID-kaarten. Deze scanner sluit je aan via de SuperSpeed Micro-USB 3.0-aansluiting of via een usb 2.0-aansluiting.

De scanners worden geleverd met Nuance Power PDF-software voor het converteren, bewerken en delen van documenten.

De ADS-1700W meet 300 x 103 x 83 mm en weegt 1,41 kg. De ADS-1200 meet 300 x 103,5 x 83 mm en weegt 1,36 kg.

De Brother ADS-1700W en ADS-1200 documentscanners hebben een adviesprijs van respectievelijk 379 euro en 299 euro.

Bron: www.diskidee.be