Canon voegt aan de EOS-serie systeemcamera's een lichtgewicht en compact model toe dat is uitgerust met Bluetooth en wifi om beeldmateriaal snel te delen.

De Canon EOS M200 heeft een compacte behuizing met een lederen patroon die 108,2 x 67,1 x 35,1 mm meet en 299 gram weegt.

De nieuwe systeemcamera gebruikt de nieuwste Digic 8-processor en heeft een intuïtieve gebruikersinterface die nuttige aanwijzingen toont op het 7,5 cm grote (3-inch) lcd-scherm.

Het lcd-touchscreen is 180 graden draaibaar en in de Self-Portrait-modus kan je instellingen zoals achtergrondonscherpte en helderheid in realtime aanpassen.

De systeemcamera kan je gebruiken met Canons EF-M-lenzen voor diverse beeldregistraties, waaronder groothoek-, tele- en macro-EF-M-lenzen. Met behulp van de EF-EOS M-lensvattingadapter is het volledige EOS-lensportfolio toegankelijk.

De EOS M200 gebruikt een 24,1 MP APS-C-sensor en Dual Pixel CMOS AF, een door Canon ontwikkelde technologie die zorgt voor foto's en video's met een professionele uitstraling door bewegende onderwerpen scherp in beeld te houden met een stijlvolle onscherpte van de achtergrond.

De Creative Assist-functie biedt een reeks effecten, filters en hulpmiddelen voor kleuraanpassing. Ook is het mogelijk om effecten toe te voegen aan eerder gemaakte foto's, waaronder Grainy black & white, Fish-eye en Soft Focus.

De camera heeft een 4K-moviefunctie en een 4K-time-lapse-functie. Voor het eerst bij een EOS-camera verschijnt op het touchscreen een video-opnameknop wanneer de Movie-modus wordt gebruikt. Videobeelden kunnen ook verticaal worden opgenomen en weergegeven op smartphones.

Met de gratis Canon Camera Connect-app voor iOS en Android kan je via Bluetooth en wifi verbinding maken met slimme apparaten. Met de app kan je ook op afstand fotograferen met behulp van een smartphone of tablet.

De volledige specificaties van de EOS M200 vind je op de website van de Canon.

De Canon EOS M200 camera is vanaf oktober 2019 verkrijgbaar in zwart of witte uitvoering. De Canon EOS M200 kit inclusief de EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM heeft een adviesprijs van 609,99 euro.

Bron: www.diskidee.be