Compacte headset voor streaming media

De Ifrit is een headset van Razer, gespecialiseerd in hard- en software voor gamers, die vooral geschikt is voor mobiele streamers dankzij het compacte ontwerp en de eenvoudige éénaderige aansluiting. Het lichte en onopvallende design biedt meer bewegingsvrijheid voor de camera.

De Ifrit heeft een verstelbare unidirectionele condensatormicrofoon en twee in-ear-oordopjes. Het ergonomische ontwerp maakt de headset volgens Razer uiterst geschikt voor streamers die minimale zichtbaarheid van hun audioapparatuur wensen, maar toch professionele audiokwaliteit willen leveren.

De Razer Ifrit kan je ook gebruiken met Xbox One en PS4 via de aansluiting op de joystick of via de Razer USB Audio Enhancer op de PS4.

Die USB Audio Enhancer is een usb-naar-analoog-omvormer die de geluidskwaliteit van de microfoon verbetert en het mogelijk maakt om twee Razer Ifrit headsets aan te sluiten op één pc. Zo kunnen twee gebruikers tegelijkertijd streamen.

De Razer Ifrit headset heeft een adviesprijs van 99,99 euro. De adviesprijs van de Razer USB Audio Enhancer bedraagt 24,99 euro.

Bron: www.diskidee.be