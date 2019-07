De nieuwe Series 2 dashcams van Nextbase biedt vijf modellen waaronder toestellen die een nieuwe Emergency SOS-functie hebben om bij een zwaar ongeval automatisch de hulpdiensten te verwittigen.

De nieuwe Series 2 van Nextbase bestaat uit vijf modellen: de 522GW, 422GW, 322GW, 222GW en 122GW Dashcam. Daarnaast biedt de fabrikant drie modulaire plug-incamera's die speciaal bestemd zijn om de achter- en binnenkant van de auto te filmen.

Alle dashcams zijn 35 procent kleiner dan hun respectievelijke voorgangers, waarvan wij het meest gesofisticeerde model, de 512GW, eerder hebben getest. Op de twee basismodellen na zijn alle toestellen voorzien van een IPS-touchscreen.

De 322GW, 422GW en 522GW Dashcams gebruiken Bluetooth 4.2- en wifi-technologie om videobestanden automatisch naar de smartphone van de gebruiker te sturen. Deze dash-cams hebben ook de Emergency SOS-functie die automatisch de hulpdiensten alarmeert en de exacte gps-locatie van het voertuig doorgeeft in het geval van een zwaar ongeluk.

Bij een incident belt het systeem eerst naar de telefoon van de bestuurder. Als die niet reageert, worden meteen de hulpdiensten gewaarschuwd. In het Emergency SOS-systeem kun je vooraf allerlei gegevens invullen, zoals de bloedgroep en de contactgegevens van naaste familie.

Het eerste jaar is de Emergency SOS-functie gratis. Daarna kost de dienst 3,99 euro per maand.

De high-end modellen, de 422GW en 522GW, beschikken ook over ingebouwde functies voor Amazon Alexa (alleen beschikbaar in het Engels) waardoor je dashcam kan vragen om een opname te starten of bestanden met je smartphone te delen als de camera iets belangrijks heeft vastgelegd.

De Nextbase Series 2 dashcams hebben de volgende adviesprijzen:

- 122GW 69,99 euro

- 222GW 99,99 euro

- 322GW 149,99 euro

- 422GW 199,99 euro

- 522GW 229,99 euro

