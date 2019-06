Samsung lanceert twee series televisietoestellen die je naadloos kan integreren in je interieur. The Serif 2019 tv is verplaatsbaar, terwijl The Frame 2019 tv aan de muur gemonteerd kan worden. Beide toestellen doen ook dienst als grote fotokader.

De Samsung The Serif 2019 televisie is ontworpen door het Franse ontwerpersduo Bouroullec. Het toestel is vormgegeven om als designstuk in je interieur te passen.

The Serif 2019 televisie is uitgerust met QLED-technologie en de Quantum Processor 4K. De lifestyletelevisie heeft een eigen Serif Ambient Mode: er verschijnen ontwerpen, foto's en info op het scherm zodat er geen opvallend zwart vlak in je interieur staat.

The Serif is ook verplaatsbaar dankzij de monteerbare pootjes en kan ook op een ander meubelstuk worden neergezet. Meer informatie vind je op de website van Samsung.

The Frame 2019 is een televisie met QLED-technologie die je tegen een wand monteert. De slimme tv gaat automatisch over in een digitaal fotokader dat naast je eigen foto's en kunstcollectie ook duizend andere kunstwerken kan tonen via de Art Store.

The Frame is aan je smaak aan te passen via een keuze uit verwisselbare omlijstingen, van wit of zwart metaal tot beige en walnoot hout.

Meer informatie over The Frame 2019 vind je op de website van Samsung.

The Serif 2019 is al verkrijgbaar in de maten 43, 49, en 55 inch voor adviesprijzen van respectievelijk 1199, 1499 en 1799 euro. The Frame 2019 is beschikbaar in de maten 43, 49, 55 en 65 inch voor adviesprijzen van respectievelijk 1299, 1599, 1999 en 2499 euro.

Bron: www.diskidee.be