Seagate brengt met de FireCuda 520 SSD en het FireCuda Gaming Dock twee opslagoplossingen op de markt die specifiek gericht zijn op gamers.

De nieuwe Seagate FireCuda 520 SSD is de snelste ssd (solid state drive) die de fabrikant tot nu toe ontwikkeld heeft. Ze biedt lees-schrijfsnelheden die tot 45% sneller zijn dan PCIe Gen3 NVMe-schijven volgens Seagate.

De ssd is 'plug and play'-compatibel met alle PCIe Gen4-moederborden, maar ook bruikbaar met PCIe Gen3-apparaten.

De FireCuda 520 SSD is verkrijgbaar in capaciteiten van 500 GB, 1 TB of 2 TB. Alle specificaties van de FireCuda 520 SSD vind je op de website van Seagate.

Het FireCuda Gaming Dock is een opslagoplossing voor gamers die gamen op een laptop of pc en heeft een 4 TB 3,5-inch HDD ingebouwd.

Het gaming dock heeft een PCIe Gen3 NVMe M.2 SSD-uitbreidingsslot voor een optionele ssd.

Met één kabel kan je alle randapparatuur via Thunderbolt 3 aansluiten op het docking station dat is uitgerust met tien poorten: 1 x Thunderbolt 3, 1 x DisplayPort 1.4, 4 x usb 3.1 Gen 2, 1 x usb 3.1 Gen 2 oplaadpoort, 1 x Ethernet netwerkpoort, 1 x 3,5mm audio-in/microfoonpoort en 1 x 3,5mm audio-out.

Met de Toolkit-software van Seagate kan je kleuren en patronen van de led-verlichting van het gaming dock instellen.

Alle specificaties van het FireCuda Gaming Dock vind je op de website van Seagate.

De Seagate FireCuda 520 ssd is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 159,90 euro (500 GB), 319,90 (1 TB) euro en 519,90 (2 TB) euro.

Het Seagate FireCuda Gaming Dock zal later deze maand verkrijgbaar zijn voor een adviesprijs van 429,99 euro.

