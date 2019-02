Documentscanners met slimme functies

De Epson WorkForce DS-970 en DS-870 documentscanners bieden een scansnelheid van respectievelijk 85 en 65 pagina's per minuut of 170 en 130 afbeeldingen per minuut.

De WorkForce DS-970 is geschikt voor een werkcyclus van maximaal 9000 pagina's per dag en de DS-870 tot maximaal 7000 pagina's per dag.

De documentscanners zijn uitgerust met een automatische invoer met een capaciteit van 100 vellen en een 1,44 inch LCD-kleurenpaneel met diverse functies voor taakbeheer.

Voor documenten die niet via de automatische documentinvoer kunnen worden gescand, kunnen gebruikers kiezen uit drie verschillende flatbedoplossingen tot een grootte van A3.

De WorkForce scanners bieden een langzame modus voor nauwkeurig scannen van media, een nieuwe functie voor het vaststellen van vuil die de gebruiker waarschuwt als een scan moeilijk leesbaar is en ultrasone detectie van dubbele invoer waarmee gegevensverlies wordt voorkomen.

De WorkForce DS-870 en DS-970 zijn uitgerust met een usb 3-poort. Met een optionele netwerkmodule kunnen de scanners worden gedeeld door individuele gebruikers of afdelingen.

De WorkForce DS-870 en DS-970 zijn beschikbaar voor een adviesprijs van respectievelijk 699 euro en 949 euro (ex. BTW).

Bron: www.diskidee.be