Marmitek lanceert met de GigaView 911 UHD een nieuwe extender die het HDMI-signaal van aangesloten apparatuur draadloos verstuurt naar een tv of projector over een afstand van 10 meter.

Met de Marmitek GigaView 911 UHD kan een Ultra HD HDMI-signaal van aangesloten audiovisuele apparatuur draadloos verstuurd worden naar een tv of projector over een afstand van 10 meter. De extender maakt het mogelijk je Ultra HD tv of projector in een ruimte te plaatsen waar je dat wenst.

De GigaView extender is geschikt voor Ultra HD 4K30 en alle 3D formaten en ondersteunt High Definition LPCM 7.1 CH, Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio.

Volgens Marmitke is de draadloze HDMI-extender geschikt om te gebruiken met gameconsoles omdat de vertraging minder dan 1 milliseconde bedraagt.

De GigaView 911 UHD is uitgerust met CEC (Consumer Electronics Control). Aangesloten apparatuur die CEC ondersteunen kan je laten aanspringen door één apparaat aan te zetten.

De Marmitek GigaView 911 UHD HDMI-extender heeft een adviesprijs van 379,95 euro.

Bron: www.diskidee.be