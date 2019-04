Logitech lanceert twee draadloze headsets die inzetbaar zijn in drukke werkomgevingen dankzij de actieve ruisonderdrukking. Ze ondersteunen draadloos opladen met Qi-technologie.

De Logitech Zone Wireless en Logitech Zone Wireless Plus Headsets zijn ontworpen voor mensen die in een open kantooromgeving werken. De draadloze headsets gebruiken Active Noise Cancellation om achtergrondgeluiden te elimineren.

De Zone Wireless Headsets bieden een bereik tot 30 meter. Opgeladen kunnen de headsets tot 15 uur gebruikt worden. Om de batterij op te laden kan je ze op een Qi draadloze lader plaatsen of aansluiten op de meegeleverde USB-kabel.

Met de mobiele Tune-app van Logitech heb je toegang tot de bedieningsfuncties op je smartphone of tablet, zoals de dempfunctie, de batterijstatus en de de 5-bands EQ-schuifregelaar.

De Logitech Zone Wireless Plus heeft dezelfde functies en hetzelfde ontwerp als de Zone Wireless met Bluetooth, maar maakt gebruik van de Logitech Unifying usb-ontvanger die ook verbinding kan maken met een Logitech Unifying muis en toetsenbord.

De Logitech Zone Wireless is in april verkrijgbaar voor een adviesprijs van 219,99 euro. De Logitech Zone Wireless Plus is vanaf juni verkrijgbaar voor een adviesprijs van 299,99 euro.

