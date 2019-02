Draadloze inkjet ondersteunt spraakbesturing

De nieuwe Canon PIXMA TS705 is met zijn afmetingen van 372 x 365 x 158 mm een compacte inkjetprinter die inzetbaar is voor printopdrachten thuis en op een klein kantoor.

De TS705 print met een resolutie tot 4800 x 1200 dpi en met een snelheid tot 15 ipm (images per minute) in zwart-wit en tot 10 ipm in kleur.

De inkjetprinter gebruikt vijf afzonderlijke inktcartridges die verkrijgbaar zijn met XL- en XXL-volumes. Op een tweeregelige LCD-scherm lees je de inktniveaus af.

De TS705 biedt een papiercapaciteit van 350 vel, heeft een tweevoudige papierinvoer en kan automatisch dubbelzijdig printen.

De inkjet heeft een usb-poort en een Ethernet-aansluiting en ondersteunt Wi-Fi 802.11 b/g/n/a.

Met PIXMA Cloud Link kan je documenten en foto's printen via populaire clouddiensten zoals Facebook, Instagram, GoogleDrive, DropBox en meer. De PIXMA TS705 ondersteunt ook AirPrint (iOS), Mopria (Android) en Windows 10 Mobile om zonder extra apps te kunnen printen.

De TS705 ondersteunt Amazon Alexa en Google Assistant die instructies kunnen geven voor het printen van onder meer kleurplaten voor kinderen, sudokupuzzels of checklists. Ze geven ook updates over de status en inktniveaus.

Alle technische specificaties van de Canon PIXMA TS705 vind je op de website van Canon.

De Canon PIXMA TS705 inkjetprinter heeft een adviesprijs van 79 euro.

Bron: www.diskidee.be