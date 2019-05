House of Marley, een producent van audioproducten, lanceert de Exodus, een draadloze hoofdtelefoon die gemaakt is van duurzame materialen en die een batterijduur van dertig uur biedt.

House of Marley, opgericht als eerbetoon aan Bob Marley, creëert kwalitatief hoogwaardige producten op een ethische verantwoorde en milieuvriendelijke manier. De Exodus is een nieuwe draadloze hoofdtelefoon die je over de oren draagt.

De Exodus is vervaardigd van duurzaam FSC gecertificeerd hout, roestvrij staal, recycleerbaar aluminium en natuurlijk duurzaam leder. Memory Foam oorkussens zorgen voor draagcomfort.

De hoofdtelefoon is uitgerust met 50 mm hi-definition drivers die zorgen voor een gebalanceerde, akoestische prestatie.

De Exodus ondersteunt Bluetooth versie 5.0 + BLE, heeft een ingebouwde microfoon voor handenvrij bellen en bedieningsknoppen op de oorschelp.

De lithium-polymeer batterij biedt een batterijlevensduur van 30 uur en kan je opladen via usb-c. De koptelefoon ondersteunt Quick charge en is binnen 2 uur volledig opgeladen.

De Exodus wordt geleverd met een opbergetui, een 3,5 mm kabel en usb-c-oplaadkabel.

In samenwerking met de organisatie 'One Tree planted' plant House of Marley bij elk verkocht item een boom in een gebied waar herbebossing noodzakelijk is. Sinds 2017 heeft House of Marley geholpen 168.000 bomen te planten.

De House of Marley Exodus draadloze hoofdtelefoon heeft een adviesprijs van € 189,90.

bron: www.diskidee.be